Líder do Senado dos EUA acusa empresas chinesas de 'alimentarem' crise do fentanil

O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, o democrata Chuck Schumer, acusou neste sábado (7) as empresas chinesas de Xangai de "alimentarem a crise do fentanil", que causou a morte de milhares de pessoas no seu país.

Uma delegação de senadores americanos, liderada por Schumer, chegou neste sábado à China, em um momento em que ambas as potências tentam aliviar as tensões bilaterais.

Os jornalistas que viajam com a delegação relataram que Schumer se reuniu com Chen Jining, secretário do Partido Comunista da China em Xangai, e que o senador sublinhou que os Estados Unidos "não querem dissociar" as duas economias.