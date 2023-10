Máximo tribunal da Guatemala ordena garantir a posse de Arévalo

A Corte Constitucional da Guatemala (CC), o tribunal máximo do país, ordenou neste sábado (7) garantir a tomada do poder do presidente eleito, Bernardo Arévalo, assediado por uma série de ações judiciais que dificultam a sua posse em janeiro.

Na sua resolução, a CC pediu para "preservar o regime democrático do Estado, especialmente a alternância no exercício do poder", na data prevista para 14 de janeiro, depois das eleições gerais realizadas em primeiro e segundo turno em junho e agosto.

A decisão da CC, divulgada em sua conta na rede X, ocorre depois de cinco dias de protesto com bloqueios de estradas, que exigem a renúncia da procuradora-geral Consuelo Porras, um juiz e outros funcionários do Ministério Público, acusados por Arévalo e seus apoiadores de orquestrar um "golpe de Estado".