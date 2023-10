Ofensiva do Hamas prejudica negociações entre Arábia Saudita e Israel

Apenas algumas semanas antes, Netanyahu havia deixado de lado a questão palestina no seu discurso nas Nações Unidas, afirmando que a normalização em 2020 das relações com três nações árabes graças aos chamados Acordos de Abraão anunciava "uma nova era de paz".

Ele também deu a entender que o seu país estava prestes a alcançar uma conquista maior: o seu reconhecimento pela Arábia Saudita, guardiã dos dois locais mais sagrados do islã.

O presidente dos EUA, Joe Biden, que almeja uma grande vitória diplomática antes das eleições americanas do próximo ano, pressiona para que esse acordo aconteça.

Espera-se mais negociações entre as partes nas próximas semanas, apesar do ceticismo de alguns dos colegas democratas de Biden sobre as garantias de segurança oferecidas pelo reino saudita.

A violência deste fim de semana evidencia as disputas não resolvidas entre Israel e os palestinos e "torna mais difícil varrer questões complicadas para debaixo do tapete, como fizeram os Acordos de Abraão de 2020", disse Brian Katulis, do Instituto do Oriente Médio, com sede em Washington.

O governante de fato da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, falou recentemente do progresso com Israel, mas também insistiu na necessidade de progredir a causa palestina, vista como uma prioridade para o idoso rei Salman.