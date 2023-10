Sete civis morrem em bombardeios contra áreas rebeldes na Síria

Sete civis, incluindo quatro crianças, morreram neste sábado (7) em bombardeios contra áreas rebeldes no noroeste da Síria, disse uma ONG, em retaliação a um ataque de drones contra uma academia militar que deixou mais de 100 mortos esta semana.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), sete civis morreram por disparos de artilharia e de lançadores de foguetes disparados pelo exército do regime sírio. Seis morreram na província de Idlib e uma na província de Aleppo.

Entre eles, duas crianças foram mortas por tiros do regime em um mercado e em residências na cidade de Idlib, e outras duas na província com o mesmo nome, segundo esta ONG sediada no Reino Unido mas que conta com uma rede de informantes no local.