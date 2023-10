Sétima morte em prisão equatoriana relacionada ao assassinato de candidato presidencial

- Eleições sob fogo -

As sete pessoas assassinadas haviam sido capturadas logo após o assassinato de Villavicencio, em 9 de agosto. O então candidato foi baleado no norte de Quito, após um comício da campanha para as eleições gerais antecipadas de 20 de agosto.

Outro jovem colombiano que teria participado do ataque foi morto no local pelos seguranças do político.

Os assassinatos de detentos ocorridos na sexta-feira e no sábado aconteceram poucos dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, em 15 de outubro, entre a esquerda de Luisa González e a direita de Daniel Noboa.

Desde julho, um estado de exceção foi declarado em todas as prisões do Equador devido à violência entre os presos.

A prisão Guayas 1, onde ocorreram os assassinatos de ontem, faz parte de um grande complexo penitenciário localizado em Guayaquil, no sudoeste do país. Agora, a cadeira funciona como um centro de operações para gangues de narcotraficantes - onde disputam o controle do tráfico de drogas.