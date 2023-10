Brasileiros afetados pela guerra entre Israel e Hamas serão repatriados

O objetivo da missão é "trazer todos os brasileiros que estão na região, que desejarem" sair, acrescentou o chefe da força, após uma reunião com representantes do Ministério das Relações Exteriores, da Defesa e da Presidência.

"Os voos da Força Aérea Brasileira destinam-se, prioritariamente, a repatriar brasileiros residentes no Brasil", informou em um comunicado o Ministério das Relações Exteriores, que publicou um formulário para os interessados no página online da embaixada do Brasil em Tel Aviv.

Vários brasileiros deixam a região em voos comerciais, informou Damasceno, e os primeiros voos do governo podem se concretizar entre segunda (9) e terça-feira (10).

O Palácio do Itamaraty estima 14.000 brasileiros que residem em Israel e 6.000 nos territórios palestinos, "a grande maioria dos quais fora da área afetada pelos ataques".

O Itamaraty informou ainda que na região há "três brasileiros desaparecidos" e um "hospitalizado".

As quatro pessoas, brasileiros-israelenses, participavam de um festival de música no "distrito sul de Israel, a menos de 20 km da Faixa de Gaza", segundo uma mensagem enviada no domingo à AFP.