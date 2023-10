Cinco pontos-chave sobre a Faixa de Gaza, território assolado por pobreza e guerra

Em junho de 2006, Israel impôs um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo ao enclave em retaliação ao sequestro de um soldado israelense, que seria libertado em 2011.

Israel reforçou o bloqueio em junho de 2007, quando o Hamas assumiu o poder de Gaza e expulsou a Autoridade Palestina do presidente Mahmud Abbas.

Desde 2018, o Egito manteve aberto, a maior parte do tempo, o posto fronteiriço de Rafah, o único ponto de passagem com o exterior fora do controle de Israel.

- Pobreza -