Colômbia e dissidentes das Farc adiam início de negociações de paz

Assim, os negociadores concordaram em Tibú em "declarar a suspensão das operações suspensivas" pelo EMC e o exército a partir das 00h00 de segunda-feira, de acordo com o conselheiro Rueda.

Em 16 de outubro, entrará em vigor um "cessar-fogo" e "uma mesa que será construída nos territórios com as vozes de todos", acrescentou.

Com os diálogos de paz, o governo pretende desarmar cerca de 3.500 guerrilheiros do EMC. Desde novembro, negocia com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) em locais rotativos entre Cuba, México e Venezuela.

