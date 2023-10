Diversos países condenam ataques de Hamas a Israel

- Rússia -

Moscou expressou preocupação com uma "escalada repentina da situação na zona de conflito palestino-israelense".

A porta-voz da diplomacia russa apelou às partes palestina e israelense para que "peçam um cessar-fogo imediato, renunciem à violência e mostrem a contenção necessária".

- China -

Neste domingo, por meio do seu Ministério das Relações Exteriores, a China disse estar "profundamente preocupada" com a "escalada dramática" e pediu a todas as partes que "fiquem calmas, ajam com moderação, parem o fogo imediatamente, protejam os civis e evitem uma maior deterioração da situação".

- Irã -

Um assessor militar do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, saudou a ofensiva contra Israel.