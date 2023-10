Guerra em Israel se torna nova frente na campanha eleitoral dos EUA

As acusações dos republicanos são alimentadas em particular por uma decisão recente de Biden: autorizar o descongelamento de fundos iranianos no valor de 6 bilhões de dólares (30,9 bilhões de reais) para permitir uma troca de prisioneiros com o regime de Teerã.

O senador Rick Scott, entre outros, considerou que ao permitir a transferência desses fundos congelados na Coreia do Sul para Doha, a Casa Branca havia "financiado" a espetacular ofensiva do Hamas.

Há muito tempo apoiador do grupo islâmico palestino, Teerã manifestou publicamente seu apoio aos ataques.

A acusação feriu o governo americano. Um porta-voz da Casa Branca denunciou uma "mentira flagrante", afirmando que "não haviam sido gastos nem um centavo" desses 6 bilhões em temas não relacionados a questões humanitárias.

Em declarações à imprensa no sábado, um alto funcionário do governo acusou os republicanos de "desinformação".

Congresso

"É cedo demais para dizer" se o Irã está "diretamente envolvido" na ofensiva lançada pelo Hamas contra Israel, e os Estados Unidos "não têm nenhuma indicação" nessa direção no momento, afirmou. No entanto, "não há dúvida de que o Hamas é financiado, equipado e armado pelo Irã e outros", acrescentou.