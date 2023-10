Mais de 2.000 mortos após forte terremoto no Afeganistão

Mais de 2.000 pessoas morreram no terremoto de magnitude 6,3 que abalou a região de Herat, no oeste do Afeganistão, no sábado (7), informou o governo talibã neste domingo (8), enquanto equipes de resgate procuram sobreviventes em aldeias devastadas.

O terremoto, que abalou regiões localizadas 30 quilômetros a noroeste da cidade de Herat, foi seguido por oito fortes tremores secundários.

O porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, informou na rede social X (antigo Twitter) que "2.053 mártires morreram em 13 localidades; 1.240 pessoas ficaram feridas; 1.320 casas foram completamente destruídas", citando a agência de gestão de catástrofes.