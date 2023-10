Mais de 700 israelenses morreram desde que o Hamas lançou seu ataque surpresa em grande escala, de acordo com o balanço atualizado nesta segunda-feira (9, noite de domingo no Brasil) pelas Forças de Defesa de Israel (FDI).

Além disso, 2.150 israelenses ficaram feridos no ataque de sábado de manhã. As FDI divulgaram esses números em sua conta oficial no X, antigo Twitter.

bur/jj/caw/af/ag/gm/ic