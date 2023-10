Mundo não pode 'desligar' o atual sistema energético, diz presidente da COP28

O presidente da próxima conferência da ONU sobre o clima, a COP28 que será realizada em Dubai, apelou neste domingo (8) aos governos para que deixem para trás "fantasias" como o abandono precipitado das infraestruturas energéticas existentes para cumprir as metas climáticas.

"Não podemos desligar o sistema energético atual antes de construirmos o novo sistema do amanhã. Simplesmente não é prático nem possível", disse Sultan al Jaber durante a abertura da Semana do Clima no Oriente Médio e Norte da África, uma conferência organizada pela ONU em Riad, a capital saudita.

"Temos que separar os fatos da ficção, a realidade da fantasia, o impacto da ideologia, e temos que garantir que evitaremos as armadilhas da divisão e da distração", acrescentou.