Netanyahu alerta que guerra de Israel contra o Hamas será 'longa'

Entrevistas com cidadãos em busca de familiares desaparecidos decorreram neste domingo na rádio e na televisão israelenses. Alguns disseram tê-los visto em vídeos que circulavam nas redes sociais, mostrando pessoas sequestradas pelo Hamas em Gaza.

"O que aconteceu não tem precedentes em Israel", reconheceu Netanyahu, no que é o maior ataque em décadas, 50 anos após a guerra do Yom Kippur, em 1973.

No norte, a partir do Líbano, o movimento xiita pró-Irã Hezbollah atacou com projéteis três posições israelenses em uma zona fronteiriça disputada, em "solidariedade" com a ofensiva do Hamas.

O Exército israelense respondeu com ataques no sul do Líbano.

Em outro incidente em Alexandria, na costa mediterrânea do Egito, um policial disparou contra um grupo de turistas israelenses e matou dois deles, assim como o seu guia egípcio, informaram um canal local e a Chancelaria israelense.

Netanyahu anunciou a suspensão do fornecimento de eletricidade, alimentos e outros bens de Israel a Gaza, um enclave costeiro empobrecido e sobrepovoado sujeito a um rígido bloqueio israelense há mais de 15 anos.