ONU se preocupa com o fornecimento de alimentos no conflito entre Israel e o Hamas

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) está "profundamente preocupado" com os problemas de acesso a alimentos básicos nas áreas afetadas pelo conflito entre Israel e o Hamas, especialmente na Faixa de Gaza, anunciou a agência da ONU neste domingo (08).

Em comunicado, o PMA, uma agência da ONU com sede em Roma, afirmou estar "profundamente preocupado com a rápida degradação da situação em Israel e no Estado da Palestina, e com o impacto deste conflito na população afetada".

"À medida que o conflito se intensifica, os civis, incluindo crianças e famílias vulneráveis, enfrentam dificuldades crescentes para acessar alimentos básicos. As redes de distribuição estão interrompidas, e a produção de alimentos está gravemente afetada pelas hostilidades", destacou o PMA.