Papa Francisco pede que 'parem os ataques' em Israel

O papa Francisco pediu neste domingo (8) que "parem os ataques" em Israel, e afirmou que "o terrorismo e a guerra não levam a solução nenhuma".

"Acompanho com apreensão e dor o que está acontecendo em Israel (...) Transmito a minha proximidade às famílias das vítimas", declarou após a oração do Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Que parem os ataques e as armas, peço por favor", disse aos fiéis reunidos para ouvi-lo. "O terrorismo e a guerra não levam a solução nenhuma, apenas à morte e ao sofrimento de tantas pessoas inocentes", disse ele.