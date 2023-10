Protestos e segurança reforçada no mundo por guerra entre Israel e Hamas

Irã

Centenas de pessoas protestaram em várias cidades da República Islâmica, incluindo Teerã, com bandeiras palestinas e fogos de artifício, segundo imagens da agência oficial IRNA.

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, declarou neste domingo que apoia "a defesa legítima da nação palestina" e disse que Israel deve "ser responsabilizado" pela situação.

Em Teerã, grandes cartazes diziam que "a grande operação de libertação começou". Bandeiras israelenses também foram queimadas no protesto.

Líbano

No Líbano, o Hezbollah organizou uma manifestação no sul de Beirute para apoiar a ofensiva do Hamas. "Morte a Israel", gritavam no protesto.