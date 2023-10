Tempestade Lidia se aproxima da costa do Pacífico mexicano

A tempestade tropical Lidia está se aproximando neste domingo (8) das costas do Pacífico mexicano, onde se espera que cause fortes chuvas, informaram as autoridades meteorológicas.

Lidia está a 930 km do porto de Manzanillo, Colima, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês). A tempestade avança a 7 km/h com ventos máximos sustentados de 110 km/h.

É esperado que durante a tarde de segunda-feira Lidia se fortaleça e se torne um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, que classifica a força dos furacões com base na velocidade de seus ventos.