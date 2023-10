A assustadora possibilidade de uma ofensiva terrestre de Israel contra Gaza

A operação será ainda mais complicada já que o Hamas sequestrou dezenas de civis.

"A sociedade israelense não perdoará se a vida dos reféns não for prioridade" e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu "sabe disso perfeitamente", observa Sylvaine Bulle, especialista de Israel do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), com sede na França.

A cobrança que a sociedade israelense fará vai, "sem dúvidas, gerar conflitos de temporalidade entre o [campo] militar e o político", prevê.

De fato, Israel não está atualmente em posição de negociar, afirma Kobi Michael, pesquisador do centro de estudos INSS de Tel Aviv.

"O problema dos reféns não pode ser a principal prioridade de Israel", que poderá cuidar dele "quando o Hamas estiver derrotado e fraco", declara sem rodeios.

Um membro da cúpula política do Hamas no Catar confirmou nesta segunda-feira: "não há hoje nenhuma possibilidade de negociação sobre a questão dos prisioneiros ou qualquer outra coisa".