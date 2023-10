Alcance da ofensiva do Hamas contra Israel complica eventual mediação

O alcance da ofensiva do movimento islamita Hamas contra Israel, inclusive com a tomada de reféns civis, complica uma eventual mediação, seja do Egito ou de outros países, como o Catar, pelo menos no curto prazo, avaliam especialistas.

"O caráter sem precedentes deste conflito vai exigir, sem dúvida, um tipo de mediação ou intervenção diferente de todas as anteriores", afirma Hasni Abidi, diretor do Centro de Estudos e Pesquisas sobre o Mundo Árabe e o Mediterrâneo, com sede em Genebra.

Mas esta não vai acontecer imediatamente, avalia Denis Bauchard, conselheiro para o Oriente Médio no Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI), já que a ofensiva-surpresa do Hamas expôs falhas nos serviços de inteligência e segurança israelenses.