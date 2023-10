Ao menos nove americanos mortos em ataque do Hamas a Israel

Os Estados Unidos confirmaram "a morte de nove americanos" no ataque do grupo islâmico palestino Hamas contra Israel, informaram nesta segunda-feira (9) o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e o Departamento de Estado.

Um porta-voz do Departamento de Estado disse que ainda não tem notícias de alguns dos seus concidadãos na área dos ataques e "está trabalhando com as autoridades israelenses para determinar o seu paradeiro".

As autoridades ainda não disseram se há americanos entre os reféns do grupo islâmico palestino.