Ataque militar contra acampamento para deslocados em Mianmar deixa 29 mortos

O KIA tem confrontos regulares com as Forças Armadas há décadas, com intensos combates após o golpe militar de 2021.

Em outubro passado, as Forças Armadas birmanesas lançaram ataques aéreos contra um show organizado pelo KIA, deixando cerca de 50 mortos e 70 feridos.

