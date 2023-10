Ataque turco na Síria mata 29 combatentes curdos

O OSDH havia relatado anteriormente um número de 20 mortos.

Os hospitais e as mesquitas fizeram um apelo à doação de sangue, segundo correspondentes da AFP.

No meio do caos do prolongado conflito civil da Síria, os curdos sírios criaram uma zona semiautônoma no nordeste do país.

Desde quinta-feira, a Turquia bombardeia alvos civis e militares na área, ataques que deixaram pelo menos 15 mortos, oito deles civis, segundo as autoridades curdas.

O Ministério turco da Defesa anunciou na sexta-feira ter lançado uma nova onda de ataques aéreos em retaliação a um ataque em Ancara no início deste mês, no qual dois seguranças ficaram feridos.

Um ramo do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), incluído na lista de grupos terroristas de Ancara e de seus aliados ocidentais, assumiu a responsabilidade pelo primeiro ataque cometido em Ancara, capital turca, desde 2016.