Biden foi interrogado em investigação sobre documentos confidenciais

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi interrogado como parte de uma investigação sobre a manipulação de documentos confidenciais encontrados em sua casa e em seu antigo escritório particular, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (9).

"O presidente foi interrogado como parte de uma investigação conduzida pelo procurador especial Robert Hur", disse um comunicado, acrescentando que a "entrevista voluntária" foi realizada entre domingo e esta segunda-feira na Casa Branca.

No final de 2022, documentos confidenciais, cujo número exato e conteúdo são desconhecidos, foram encontrados no escritório de Biden em um centro de estudos em Washington e em sua casa em Wilmington, no estado de Delaware (leste).