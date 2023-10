Bombardeios israelenses em Gaza mataram quatro reféns, diz Hamas

Os bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza mataram quatro "prisioneiros" capturados pelo Hamas, informou nesta segunda-feira (9) este movimento islâmico palestino que lançou uma ofensiva surpresa contra Israel no sábado.

"Os bombardeios da ocupação de ontem à noite e de hoje [segunda-feira] na Faixa de Gaza causaram a morte de quatro prisioneiros inimigos", informou o braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedin al Qassam, no seu website, depois que os milicianos fizeram dezenas de reféns no seu ataque ao sul de Israel.

A AFP não conseguiu verificar esta informação e o Exército de Israel não fez nenhum comentário imediato sobre as mortes de "prisioneiros".