Claudia Goldin ganha Nobel de Economia por estudos sobre mulheres no mercado de trabalho

"É um prêmio muito importante, não só para mim, mas para muitas pessoas que trabalham com este tema e que tentam compreender por que essas desigualdades tão grandes permanecem", apesar das "grandes evoluções", declarou Goldin em uma entrevista por telefone com a AFP.

Em escala mundial, cerca de 50% das mulheres participam do mercado de trabalho, contra 80%, no caso dos homens. Elas ganham menos "e têm menos opções de chegar ao topo da carreira", disse Randi Hjalmarsson, membro do comitê do Nobel.

"Claudia Goldin foi buscar nos arquivos e coletou mais de 200 anos de dados relativos aos Estados Unidos, o que lhe permitiu mostrar como e por que as diferenças de renda e na taxa de emprego entre homens e mulheres evoluíram com o tempo", acrescentou Hjalmarsson.

"Os níveis educacionais das mulheres aumentaram enormemente, mas em muitos lugares os seus salários e posições (hierárquicas) não progrediram", disse Claudia Goldin à AFP.

- "Uma gota no oceano" -

Algumas medidas relacionadas com a licença parental incluídas em uma recente reforma do governo americano "são um passo na direção certa", mas continuam sendo "uma gota no oceano", considerou.