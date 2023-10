Coalizão de Scholz, enfraquecida após 'desastre' nas eleições regionais na Alemanha

Na metade de seu mandato, a coalizão de Scholz, que está no poder desde dezembro de 2021, sofre um voto punitivo da população, que está preocupada com o aumento dos preços e a crise industrial em plena guerra na Ucrânia, assim como o ressurgimento do debate em torno da imigração.

"Se Olaf Scholz quiser ser reeleito" dentro de dois anos, "deve aceitar o fato de que os dois resultados marcam uma virada no seu mandato e reagir o mais rápido possível", afirmou o semanário Der Spiegel em um editorial.

O tabloide Bild, que cita o instituto Infratest dimap, indicou que 80% dos eleitores no domingo queriam uma mudança na política de migração.

Mais de 250 mil pedidos de asilo foram apresentados até o final de setembro, o mesmo número de todo o ano passado, segundo dados desta segunda-feira.

O receio de uma nova crise, como a de 2015-2016, preocupa os cidadãos, segundo as pesquisas de opinião.

O SPD obteve 15,1% dos votos em Hesse, ficando atrás da Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, que alcançou 18,4%, e à frente dos Verdes, 14,8%, atual aliado do governo regional, segundo os resultados quase definitivos, que conferem uma vitória clara à União Democrata Cristã (CDU), com 34,6%.