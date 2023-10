Como o Hamas usou as redes sociais para semear o terror em Israel

O assassinato de uma idosa transmitido no Facebook, combatentes armados anunciando por telefone aos israelenses a morte de seus entes queridos, vídeos humilhantes de reféns em Gaza, são exemplos da propaganda maciça do Hamas, que visa paralisar Israel usando o terror, segundo especialistas.

No sábado, Mor Bayder contou que não recebeu a habitual mensagem de sua avó: "Mor, meu amor, você está acordada?". Em vez disso, a jovem israelense relatou que descobriu nas redes sociais imagens "brutais" do assassinato de sua avó, durante a ofensiva lançada pelo movimento islâmico palestino Hamas em uma vila na fronteira com a Faixa de Gaza.

"Um terrorista invadiu sua casa, a matou, pegou seu telefone, fotografou o horror e publicou em seu perfil do Facebook. Foi assim que descobrimos", detalhou em um testemunho arrepiante publicado na rede social e compartilhado por vários membros de sua família.