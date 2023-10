Equador prorroga estado de exceção após mortes ligadas ao assassinato de Villavicencio

O governo do Equador anunciou, no domingo (8), que prorrogou por 30 dias o estado de exceção declarado em todo o país em agosto, após o assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio.

O presidente Guillermo Lasso emitiu um decreto para renovar a declaração por um mês, devido a graves comoções internas, dias depois de sete detentos envolvidos no assassinato de Villavicencio terem sido assassinados em dois presídios no Equador.

Com a prorrogação do estado de exceção, o governo "garante a intervenção das Forças Armadas e da Polícia no combate ao crime organizado e à criminalidade comum", afirmou a Secretaria de Comunicação da Presidência em sua conta do X, antigo Twitter.