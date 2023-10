Exército israelense matou 'suspeitos armados' que se infiltraram vindos do Líbano

O Exército israelense anunciou, nesta segunda-feira (9), que matou "vários suspeitos armados" que se infiltraram a partir do Líbano.

"Além disso, helicópteros do Exército estão atualmente bombardeando a área", afirmaram as Forças armadas em um comunicado, coincidindo com o terceiro dia de combates no sul de Israel com milicianos infiltrados do movimento palestino Hamas.

Uma autoridade local libanesa, Abdulla al Gharib, confirmou à AFP que Israel bombardeou "intensamente" com artilharia os arredores de uma cidade fronteiriça, Dhayra, no sul do Líbano.