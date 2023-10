Governo britânico defende plano de enviar migrantes irregulares a Ruanda

O governo britânico insistiu, nesta segunda-feira (9), em que Ruanda, país escolhido para o envio de migrantes irregulares que chegam ao Reino Unido, é um país "seguro", em sua audiência na Suprema Corte da Grã-Bretanha, que deve se pronunciar sobre o plano.

Este processo, que será julgado por cinco juízes, deve durar até quarta-feira (11), embora a decisão, que é muito importante para o governo, possa demorar semanas.

O Executivo do partido conservador tem muito em jogo com o plano em questão, que se tornou uma das prioridades do primeiro-ministro, Rishi Sunak, cuja agremiação busca acabar com as chegadas de embarcações vindas da França através do Canal da Mancha.