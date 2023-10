Gustavo Petro cita Holocausto judeu ao opinar sobre guerra entre Israel e Hamas

O embaixador de Israel na Colômbia, Gali Dagan, denunciou no domingo (8) que manifestantes deixaram grafites com suásticas na sede da embaixada israelense em Bogotá. As imagens foram condenadas pelo diplomata na Blu Radio: "Deixaram esse símbolo nazista. É terrível e isso deve ser condenado", disse.

Mais de 800 israelenses morreram em três dias de guerra entre Israel e Hamas. Do lado palestino, 560 pessoas faleceram em bombardeios perpetrados por Jerusalém.

Os milicianos do Hamas mataram 250 pessoas em um festival de música eletrônica perto da Faixa de Gaza. Dagan informou que dois colombianos que estavam no evento foram sequestrados e estão desaparecidos.

A embaixada colombiana relatou que recebeu "algumas solicitações de assistência para localizar dois compatriotas".

Petro vem compartilhando reflexões em sua conta na plataforma X desde sábado (7). Parte delas são respostas às declarações de Dagan, que no mesmo dia contou à revista Semana que esperava "que um país amigo de Israel condene forte e claramente o ataque terrorista contra civis inocentes".

Em resposta, o presidente colombiano escreveu: "Terrorismo é matar crianças inocentes, seja na Colômbia, seja na Palestina (...) Solicito a Israel e Palestina que se sentem à mesa para negociar a paz".