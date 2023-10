Hamas ameaça matar reféns em resposta a bombardeios israelenses

O grupo islamita palestino Hamas ameaçou, nesta segunda-feira (9), matar reféns em resposta aos bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza.

"Cada ataque contra o nosso povo sem aviso prévio será respondido com a execução de um dos reféns civis", afirmaram, por meio de nota, as Brigadas Ezzeldin al Qassam, braço armado do Hamas.

"O inimigo não entende a linguagem humanitária e ética, então vamos falar com eles em um idioma que eles entendam", acrescentou o comunicado.