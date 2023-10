Hezbollah bombardeia quartéis em Israel em resposta a ataques do Exército

O movimento libanês pró-Irã Hezbollah anunciou, nesta segunda-feira (9), que bombardeou dois quartéis israelenses, em resposta à morte de três dos seus membros em ataques do Exército israelense a uma região fronteiriça do sul do Líbano.

A Jihad Islâmica palestina havia reivindicado, pouco antes, a autoria de uma operação de infiltração em solo israelense a partir do Líbano para apoiar a ofensiva em curso do movimento islamita palestino Hamas contra o sul de Israel.

O Exército israelense, por sua vez, informou que matou "suspeitos armados infiltrados em solo israelense a partir do território libanês" e declarou que continuava "vasculhando a área", alvo de ataques aéreos e de artilharia.