Indígenas escavam primeira cidade espanhola das Américas, origem da conquista

- Queimada por indígenas -

A transferência da capital de Castilla del Oro para o Panamá marcou o declínio de Santa María la Antigua del Darién. Em 1524 os indígenas escravizados mataram seus senhores e incendiaram a cidade, que já estava quase desabitada.

As pesquisas arqueológicas dão conta do incêndio e dos vestígios queimados que resistiram à passagem do tempo. Um museu em forma de ferradura e telhado de palha exibe as peças encontradas e apresenta a história da cidade para turistas e moradores locais. Quando o sol se põe, transforma-se em um cinema para as crianças do povoado.

O projeto arqueológico é uma universidade a céu aberto para moradores que carecem de serviços de saúde e educação de qualidade, como Héctor Monterrosa, 16 anos, que deseja seguir os passos de Sarcina: "Tem sido maravilhoso, porque daqui posso ir me instruindo para o que eu quero fazer, que é estudar arqueologia".