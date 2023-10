Israel impõe 'cerco completo' na Faixa de Gaza após ofensiva do Hamas

Israel ordenou, nesta segunda-feira (9), um "cerco completo" à Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, no terceiro dia da ofensiva sem precedentes do grupo islâmico palestino.

Depois deste ataque sem precedentes, comparado por Israel aos ataques nos Estados Unidos de 11 de setembro de 2001, o Exército israelense anunciou nesta segunda-feira que "controla" localidades no sul onde havia infiltrados do Hamas, mas admitiu que "ainda poderia haver terroristas na região", de acordo com um porta-voz militar.

Mais de 700 israelenses morreram no ataque e 2.150 ficaram feridos, de acordo com um novo número publicado pelo Exército na manhã desta segunda-feira.