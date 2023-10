As forças israelenses mataram nesta segunda-feira (9) "vários suspeitos armados" que cruzaram a fronteira com o Líbano, de acordo com um comunicado do Exército.

"Helicópteros das IDF (Exército israelense) também estão bombardeando a área", acrescentou o Exército, no terceiro dia de uma ofensiva do grupo islâmico palestino Hamas no sul do país.

