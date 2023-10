Israel retoma controle de sul do país e concentra tropas na Faixa de Gaza

No primeiro dia, os islamitas mataram até 250 pessoas que participavam de um festival de música perto do enclave palestino, segundo a ONG Zaka, que ajudou nas operações de recuperação dos corpos.

Do lado palestino, 436 pessoas morreram, de acordo com as últimas estimativas das autoridades locais.

Dezenas de milhares de soldados israelenses estão sendo levados para a Faixa de Gaza, um território com 2,3 milhões de habitantes controlado pelo Hamas desde 2007.

O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, ordenou nesta segunda-feira um "cerco total" deste enclave.

"Estamos impondo um cerco total à Gaza (...) nem eletricidade, nem comida, nem água, nem gás, tudo bloqueado", disse Gallant em um vídeo.

"Estamos lutando contra animais e agimos em conformidade", acrescentou o ministro.