Jihad Islâmica reivindica infiltração em Israel a partir do Líbano

O braço armado do grupo palestino Jihad Islâmica assumiu, nesta segunda-feira (9), a responsabilidade pela infiltração frustrada em território israelense a partir do Líbano, no terceiro dia da guerra desencadeada após uma ofensiva sem precedentes do movimento islâmico Hamas contra Israel.

"As Brigadas Al-Quds reivindicam a responsabilidade pela operação da tarde na fronteira sul do Líbano", disse o grupo islâmico em um comunicado. Horas antes, o Exército israelense disse ter matado "vários suspeitos armados" que cruzaram a fronteira procedentes do Líbano.