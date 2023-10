Maduro acusa Israel de 'genocídio' em Gaza

Anteriormente, Guterres condenou mais uma vez os "ataques abjetos" lançados pelo Hamas e reconheceu as "preocupações legítimas de Israel com sua segurança", mas pediu às autoridades israelenses que respeitem o "direito internacional humanitário".

"Exigimos um cessar-fogo, exigimos o respeito às decisões das Nações Unidas, exigimos o respeito aos direitos dos povos e exigimos o início imediato de negociações de paz para restaurar os direitos históricos à independência, ao território, à paz do povo palestino. Eu defendo o povo palestino, defendo a paz", afirmou Maduro.

O Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel no sábado, que foi comparado pelo país a ataques nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001.

"Estão manipulando imagens com as quais não concordamos, não concordamos com algumas imagens dos eventos violentos que ocorreram, mas é preciso entender de onde vem tudo isso: o cerco permanente a Gaza; o bombardeio permanente de Gaza; o apartheid permanente em Gaza", disse Maduro.

Seu antecessor no poder, o falecido Hugo Chávez, também acusou Israel em 2009 de um "genocídio" em Gaza após uma ofensiva israelense no final de 2008.