Mais cerca de 4.000 trabalhadores do setor automotivo aderem à greve nos EUA

Trabalhadores do fabricante americano de caminhões Mack Trucks votaram contra um acordo trabalhista, no domingo (8), e vão-se juntar a 25 mil membros em greve do sindicato automobilístico United Auto Workers (UAW), disse o grupo sindical.

"Os membros do UAW na Mack Trucks votaram para REJEITAR um acordo provisório e entrarão em GREVE às 7h (8h em Brasília) de segunda-feira", publicou o sindicato no X (antigo Twitter).

A publicação diz que isso deve impactar 4 mil funcionários da Mack, fabricante de veículos industriais com sede na Carolina do Norte e que tem fábricas nos estados da Pensilvânia e de Maryland.