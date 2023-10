Mil policiais mobilizados em operação contra o crime organizado em favelas do Rio

O governo do estado do Rio de Janeiro mobilizou, nesta segunda-feira (9), mil policiais em pelo menos três favelas da cidade, em uma vasta operação contra o crime organizado, informaram as autoridades.

"Mil agentes das forças estaduais de segurança do RJ iniciam hoje uma grande operação de combate ao crime no Complexo da Maré, Vila Cruzeiro e Cidade de Deus", informou o governo do estado na rede social X (antigo Twitter).

Essas três favelas, localizadas na zona norte e oeste da cidade, são consideradas redutos do Comando Vermelho (CV), a maior organização criminosa do Rio.