Mil policiais são enviados a favelas do Rio em operação contra o crime organizado

Mil policiais entraram, nesta segunda-feira (9), em pelo menos três favelas do Rio de Janeiro e ao menos dez pessoas foram presas, em uma operação contra o crime organizado frente a uma recente escalada de violência na capital fluminense.

"Mil agentes das forças estaduais de segurança do RJ iniciam hoje uma grande operação de combate ao crime organizado no Complexo da Maré, Vila Cruzeiro e Cidade de Deus", informou o governo do estado do Rio de Janeiro na rede social X, antigo Twitter.

Inúmeras viaturas estavam mobilizadas nesta manhã nas entradas da Maré (zona norte), um dos maiores complexos de favelas do Rio, constatou uma equipe da AFP.