O número de mortos em Israel devido à ofensiva surpresa do Hamas aumentou para mais de 800 e cerca de 150 pessoas foram sequestradas pelo grupo islamita palestino, anunciou o governo de Israel nesta segunda-feira (9).

Além disso, mais de 2.600 pessoas ficaram feridas na ofensiva de sábado, de acordo com números atualizados publicados na conta do Facebook da assessoria de imprensa do governo israelense.