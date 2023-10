Relações China-EUA são decisivas para 'futuro' da humanidade, diz líder chinês

Os senadores americanos foram recebidos pela manhã pelo ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, em seu terceiro dia de visita à China.

"Esperamos que esta visita ajude os Estados Unidos a ter um entendimento mais preciso da China, a considerar as relações sino-americanas com mais objetividade e a administrar as diferenças existentes de maneira mais racional", declarou Wang Yi.

"Temos que administrar nossas relações de forma responsável", acrescentou Chuck Schumer.

A relação bilateral entre as duas maiores economias do planeta se encontra sob tensão por disputas comerciais, pela expansão de Pequim no Mar da China Meridional - uma importante rota de trânsito de mercadorias - e pela questão de Taiwan, uma ilha de governo democrático considerada um território rebelde pelo governo chinês.

- "Alimentam a crise do fentanil" -

Schumer citou como seu "objetivo número um" estabelecer "condições de concorrência justas para empresas e trabalhadores americanos".