Republicanos buscam desesperadamente um presidente para a Câmara dos Representantes

Os republicanos são maioria na Câmara desde janeiro, o que significa que eles têm a responsabilidade de escolher o presidente desta instituição.

No entanto, as fortes tensões entre os congressistas moderados e os apoiadores de Trump interferiram no processo e levaram à destituição de McCarthy em 3 de outubro.

A ofensiva do movimento islamita palestino Hamas contra Israel no sábado aumentou a pressão para restaurar a ordem entre os conservadores.