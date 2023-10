Roteiristas de Hollywood ratificam novo acordo com estúdios

No mês passado, depois de 148 dias em greve, os negociadores do WGA chegaram a um acordo com gigantes do audiovisual como Netflix e Disney, e obtiveram melhores salários e maiores proteções diante do uso da inteligência artificial (IA), entre outras mudanças.

A maioria dos roteiristas voltou a trabalhar há quase duas semanas, após o anúncio do acordo.

No entanto, as produtoras de cinema e televisão de Hollywood ainda não retornaram plenamente a suas atividades, já que o Sindicato dos Atores (SAG-AFTRA), que representa cerca de 160 mil artistas, segue paralisado também por um embate contratual.

As conversações entre os estúdios e o SAG-AFTRA, que entrou em greve em julho, começaram na semana passada e devem ser retomadas nesta segunda-feira.

As exigências dos atores sobre salários e limitações com relação à IA são mais profundas que as dos roteiristas.

A Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), que representou os maiores estúdios do setor nas negociações com o WGA, elogiou o resultado da votação dos roteiristas.