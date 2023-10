Rússia tenta voltar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU após invadir Ucrânia

Esta votação majoritária contra a Rússia foi menos desigual que outras resoluções em defesa da integridade territorial ucraniana, com a aprovação de cerca de 140 países.

Mas a situação deste conselho é mais complexa, uma vez que alguns países também são acusados de não respeitarem os direitos humanos e temem enfrentar o mesmo destino.

Voto secreto

A votação de terça-feira será secreta e poderá lançar luz sobre um mundo em que vários países em desenvolvimento estão fartos com a persistente atenção do Ocidente à Ucrânia.

"Penso que os diplomatas ocidentais em Nova York estão bastante preocupados com a possibilidade de a Rússia regressar furtivamente ao Conselho de Direitos Humanos" e isso seria "um desastre de relações públicas para a ONU em grande escala", disse Richard Gowan do International Crisis Group.

"A Rússia sempre sustentou que muitos membros da ONU simpatizam com ela de forma privada, mas em público têm medo de criar uma inimizade com as potências ocidentais", acrescentou, afirmando que Moscou espera que esta maioria silenciosa lhe apoie na votação.