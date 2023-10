Secretário-geral da ONU se diz 'profundamente angustiado' com cerco israelense a Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, nesta segunda-feira (9), que está "profundamente angustiado" com a imposição de um cerco total por Israel à Faixa de Gaza após o ataque do Hamas ao país.

"Embora reconheça as preocupações legítimas de Israel com a sua segurança, também lembro que as operações militares devem ser realizadas de acordo com o direito humanitário internacional", disse Guterres a jornalistas, condenando mais uma vez os "ataques abjetos" do movimento palestino islamita Hamas.

"Os civis devem ser respeitados e protegidos em todos os momentos. As infraestruturas civis nunca devem ser um alvo", insistiu, observando que instalações de saúde, blocos de apartamentos e escolas foram atingidos por mísseis israelenses em Gaza.