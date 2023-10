Torre Eiffel será iluminada com cores de Israel em solidariedade após ataque do Hamas

A Torre Eiffel será iluminada, nesta segunda-feira (9), com as cores da bandeira israelense para expressar o seu "total apoio" aos israelenses após o ataque lançado no sábado (7) pelo movimento islamita Hamas, anunciou a Prefeitura de Paris.

Ao mesmo tempo, vários milhares de pessoas se reuniram em Paris na noite desta segunda-feira (9) em apoio a Israel, observaram jornalistas da AFP. Alguns carregavam bandeiras israelenses e outros seguravam faixas com mensagens de solidariedade ao país.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, reiterou nesta segunda, na rede social X (antigo Twitter), "seu apoio total ao povo de Israel que chora seus mortos e que enfrenta ainda hoje um ataque terrorista do Hamas".